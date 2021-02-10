Один день до ВНС: делегаты готовятся к командировке в Минск

Новости Беларуси. Один день остается до важнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания. В четверг и пятницу оно соберет в Минске 2700 делегатов из всех регионов страны. А уже сегодня, 10 февраля, участники форума направятся в столицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это представители разных профессий, возрастов и социальных групп населения. На протяжении пяти месяцев они были активными участниками диалоговых площадок, где обсуждались самые острые вопросы и предложения по развитию нашей страны. Мнение каждого белоруса было услышано и теперь время его озвучить.

Подобная встреча происходит раз в пять лет, а потому должна быть максимально эффективной. Именно с этой целью еще на прошлой неделе Президент анонсировал проведение масштабного социологического исследования. Его результаты обнародуют, что отразит важнейшие запросы в обществе.