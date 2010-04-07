Очередную попытку незаконного пересечения госграницы предотвратили лидские пограничники

На этот раз задержана гражданка России и трое несовершеннолетних темнокожих детей. Незадачливые туристы пытались пешком, в обход пункта пропуска, попасть в Литву.

По словам задержанной, подростки – это ее собственные дети. А конечной точкой путешествия должна была стать Германия, где женщина хотела остаться на постоянное место жительство. Сейчас информация проверяется, направлены запросы в соответствующие органы.

Евгений Якунин, старший офицер отдела дознания Лидского пограничного отряда:

– В настоящий момент в отношении указанной гражданки Российской Федерации ведется административный процесс по факту покушения на незаконное пересечение госграницы Республики Беларусь. Проводятся проверочные мероприятия. За данное правонарушение данной гражданке грозит штраф до 50 базовых величин, с депортацией с территории Республики Беларусь.