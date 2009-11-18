Очередность на получение жилья сократится

В Беларуси изменяются условия принятия граждан на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Соответствующий Указ Президент подписал накануне. В частности, в списки не попадут граждане, обеспеченные общей жилой площадью более 15 квадратных метров на человека. Возможности повторно строить жилье на льготных условиях больше не будет. А при разделении очереди, совершеннолетних членов семьи поставят на отдельный учет не с даты рождения, как было ранее, а с даты наступления совершеннолетия. Пятилетний срок ограничения принятия на учет введен для граждан, которые ухудшили свои жилищные условия и перевели принадлежащее им жилое помещение в нежилое.

При переходе в другую организацию заявление на квартиру должно быть подано не позднее 6 месяцев со дня поступления на работу. Семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется право на получение социального жилья без учета доходов.