Очередной рекорд забастовки польских пограничников

Сегодня утром автомобильная очередь на въезд в Беларусь в пункте пропуска "Козловичи-Кукурыки" достигла 60 километров.

Потоки большегрузных машин по-прежнему простаивают на фоне оптимистичных заявлений польских властей о прекращении забастовки таможенников. Получить "добро" от польской таможни сегодня было также непросто, как и в предыдущие дни.

На Украине - очередь в две стороны, у нас - только на въезд. Поток грузов белорусская таможня уже несколько дней направляет через Литву. Транспортные схемы меняются в оперативном порядке. Лучшее лекарство от стресса для прибывших водителей - специальные стоянки и доставка горячего питания. Белорусские пограничники постоянно ведут переговорный процесс с польскими коллегами.

Переговоры между правительством Польши и руководителями таможенных служб этой страны продолжаются. Однако, сможет ли их результат повлиять на здоровье польских таможенников - пока не известно. В любом случае, даже при полной загрузке терминалов - устранить пробки на белорусско-польской границе удастся не раньше чем через три дня. Тем более, что официально, забастовку польских таможенников еще никто не отменял.

Экономические потери для Беларуси с начала стачки росли в геометрической прогрессии. Сегодня убытки подсчитывают и международные перевозчики и кампании-экспортеры. Сутки пограничного простоя обходятся в 300 долларов США. Министерство юстиции готовит иски в международные судебные организации. Нарушены как минимум три соглашения между Беларусью и Польшей.

На возмещение морального ущерба сегодня могут претендовать не только белорусские перевозчики. Сама ситуация ущемляет права на свободное передвижение - граждан всех европейских государств! Кстати, законодательно закрепленных - международным пактом - о гражданских и политических правах. Вот только европейские чиновники международный пограничный коллапс - называют почему-то - внутренней проблемой Польши.

