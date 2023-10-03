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Очередной этап проверки боеготовности Вооружённых Сил стартовал в Беларуси

03 октября 2023 13:41
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Новости Беларуси. В Беларуси начался очередной этап проверки боевой готовности Вооруженных Сил. Он проводится по поручению Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной этап проверки боеготовности Вооружённых Сил стартовал в Беларуси-1

Руководство комплексом мероприятий, которые дадут возможность определить готовность воинских частей и подразделений к выполнению задач по предназначению, возложено на Госсекретариат Совбеза Беларуси. В ходе проверки войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы. После этого будут выполнены нормативы по предметам боевой подготовки. Запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также будет задействована авиация, сообщили в Министерстве обороны.

# Военные учения # общество # Фотофакт

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