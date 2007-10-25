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Очередное повышение трудовых пенсий планируется до конца года

25 октября 2007 07:52
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Министерство труда и соцзащиты готовит соответствующее предложение.

Последний раз пенсия повышалась всего два месяца назад и увеличилась в среднем на 7,5%. В стране общая численность пенсионеров приближается к 2,5 миллионам человек.

Тем временем, на оказание адресной социальной помощи населению в будущем году из бюджета планируется выделить от 50 до 60 млрд. рублей. Такие расчеты сделаны на основе проекта соответствующего указа Президента Беларуси. Адресную помощь окажут по определенным критериям нуждаемости. Также планируется увеличить расходы на финансирование здравоохранения и других социальных проектов.

# общество

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