Очередное громкое дело «швейников» расследуют в Бресте

Успешный бизнес на деле оказался далеко не идеального покроя.

Для пошива изделий предприятия использовали материалы, ввезённые в страну нелегально. В ходе проверки обнаружены свыше 120 километров ткани и тысяча готовых изделий на сумму более 3 миллиардов рублей. Реальные объёмы производства скрывались, а сверхдоходы не облагались налогами.

В Бресте это не первое громкое дело «швейников» в этом году.

— Изъяты документы, свидетельствующие о занижении в десятки раз отчётности о выпуске готовой продукции и её реализации. Установлены факты использования труда неоформленных работников, обнаруженный товар задержан. Управлением Комитета госбезопасности по Брестской области продолжаются широкомасштабные проверки фирм, использующих «серые» схемы ведения бизнеса, — сообщил Михаил Шарковский, начальник пресс-службы управления КГБ по Брестской области.