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Очередная перепись населения Беларуси пройдет в 2009 году

06 октября 2006 14:30
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Соответствующий указ подписал глава государства. Для подготовки и проведения переписи, которая пройдет с 14 по 24 октября 2009 года, численность работников органов государственной статистики будет увеличена.Подобную процедуру проводят для получения подробных данных о населении, чтобы в дальнейшем использовать их при разработке и реализации различных программ. А также при проведении научных демографических исследований. Напомним, перепись населения проводят один раз в десять лет. Последний раз она проходила в феврале 1999 года.
# общество

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