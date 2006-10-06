Очередная перепись населения Беларуси пройдет в 2009 году

Соответствующий указ подписал глава государства. Для подготовки и проведения переписи, которая пройдет с 14 по 24 октября 2009 года, численность работников органов государственной статистики будет увеличена.Подобную процедуру проводят для получения подробных данных о населении, чтобы в дальнейшем использовать их при разработке и реализации различных программ. А также при проведении научных демографических исследований. Напомним, перепись населения проводят один раз в десять лет. Последний раз она проходила в феврале 1999 года.