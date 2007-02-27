Очереди в Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру канули в лету

Получить необходимую справку в Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру теперь можно с комфортом и без очередей.

Электронная система управления потоками клиентов, предварительная запись по интернету, а также контроль за работой регистратора - далеко не полный список нововведений.

Совсем недавно понятия "очередь" и "новейшие технологии" были несовместимы. Однако в Минском городском агентстве по государственной регистрации очередью научились управлять. Теперь гражданам нужно просто получить номер, а затем ожидать его появления на табло, параллельно отслеживая количество уже принятых клиентов. Выбор свободного регистратора, корректировка маршрута клиента - все это теперь задачи электронной системы управления. Занимает же вся процедура считанные минуты.

Модернизированное агентство - реальное воплощение принципа "одного окна". Впрочем, "одно окно" - лишь, по сути, на деле - комфортабельный кабинет.

Нововведение особенно оценили пожилые люди, которым было сложно стоять, склонившись над маленьким окошком. Молодежи пришлась по вкусу предварительная запись по интернету.

Однако плюсы модернизации не исчерпываются оперативностью и комфортабельностью. Теперь все разговоры клиентов с регистраторами записываются, что позволяет оценить компетентность и вежливость работника. В ближайших планах - оснащение новой техникой всех филиалов Минского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру.