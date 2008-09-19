Прямой эфир

Очереди на таможне станут короче

19 сентября 2008 16:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ГТК увеличит число участников электронного таможенного декларирования экспортных товаров в Беларуси. Цифровая подпись таможенных документов начала действовать в июне этого года. Она уже доказала свою эффективность, позволив сократить время оформления документов до трех часов. До этого времени в системе электронного декларирования участвовали два белорусских предприятия. Теперь право его осуществлять получили еще два завода. Сейчас ведутся переговоры с белорусской железной дорогой.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
19 сентября 2008 16:40

За полтора года молодой хакер получил от доверчивых пользователей интернетом более 20 тысяч долларов

19 сентября 2008 16:40

Белорусский республиканский союз молодежи объявил сегодня о старте нового молодежного стиль-проекта

19 сентября 2008 16:39

Пинский районный суд приговорил к 5 годам лишения свободы водителя сбившего на смерть 11-летнюю школьницу