Очереди на таможне станут короче

ГТК увеличит число участников электронного таможенного декларирования экспортных товаров в Беларуси. Цифровая подпись таможенных документов начала действовать в июне этого года. Она уже доказала свою эффективность, позволив сократить время оформления документов до трех часов. До этого времени в системе электронного декларирования участвовали два белорусских предприятия. Теперь право его осуществлять получили еще два завода. Сейчас ведутся переговоры с белорусской железной дорогой.