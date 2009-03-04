Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий сократит расширение льготного кредитования

Столичные власти приняли решение включать в списки льготников и тех очередников, кто строит жилье не в ЖСК, а самостоятельно, заключив договор о долевом строительстве. С гражданами, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, «Минскпроект» работал и раньше. В последний же месяц число обращений выросло просто в разы. Население нововведениям радо, нагрузка же у застройщиков увеличилась.



При таком ажиотаже квартир на всех не хватает, но будут и новые стройки, успокаивают в Мингорисполкоме. Столичная власть действительно принимает все меры, чтобы уменьшить количество очередников. Как показала практика, только включением в ЖСК, ситуацию поправить не удалось. Сегодня льготные кредиты получить могут и те, кто стоит на очереди и самостоятельно заключил договор о долевом строительстве.



Решение принятое столичной властью тесно переплетается и с Президентским Указом под номером 100. Документ уточнил порядок участия очередников в строительстве типового жилья с господдержкой по всей стране. Теперь очередность – главный аргумент. Граждане, имеющие право на льготных кредит, не смогут получить квартиру раньше тех, кто стоит в той же очереди, но льгот не имеет.



Льготный кредит в Минске получить сегодня можно на 20 квадратных метров общей площади жилья на каждого члена семьи. Если строишься один, право имеешь на 36 льготных метров. Можно сказать, что, фактически, многие семьи очередников получили существенную господдержку, ведь метров, за которые нужно внести личные деньги, остаётся не так и много. На очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит сегодня более 247 тысяч столичных семей.