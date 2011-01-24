Очередь на жилье в Минске: сколько человек ждет квартиру?

На вопросы ведущей отвечает Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой».

Евгений Вовна:

Наше объединение в прошлом году в Минске ввело в эксплуатацию 850 тыс. кв. м жилья, а в этом году мы планируем ввести 1 млн-1 млн 100 тыс. кв. м жилья. Однако несмотря на то что строительство жилья идет такими опережающими темпами, очередь на улучшение жилищных условий меньше не становится. Так, если в 2004 году очередь в Минске была 136 тысяч человек, то на сегодня в очереди стоит более 280 тысяч человек, то есть очередь возросла практически вдвое.

Евгений Вовна, генеральный директор государственного производственного объединения «Минскстрой», ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся строительства жилья в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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