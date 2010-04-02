Очередь на жилье: как не состариться, дождавшись получения собственной квартиры

Почему стройка года едва не стала стройкой века и в какой зависимости от квадратных метров статус «многодетная семья».

Формула умножения площадей жилых квадратов превратила Минск в большую стройку.

Каменная горка, Брилевичи — в молодых районах новостройки как на дрожжах растут. Только за прошлый год общая копилка жилого фонда Минска пополнилась на 1 миллион 200 тысяч квадратных метров. Строительные планы на 2010 не менее амбициозные — плюс 500 тысяч квадратных метров к прошлогодним рекордам.

Надежда Бука (телекомпания СТВ):

Этому долгострою несостоявшиеся жильцы дали название «Титаник». Надежда отметить новоселье у них утонула еще в 2005 году. Именно тогда застройщики собирались вручить ключи от новеньких квартир их владельцам.Однако обещанного здесь уже не то что 3 года, а 6 лет дождаться не могут. Деньги вложены, территорию огородили, только вот когда загорится свет в этих окнах — большой вопрос.

«Титаник» пошел ко дну, еще не пустившись в большое плавание. Поначалу будущих жильцов целый год «радовала» ограда. Перебои с цементом заставили дольщиков понервничать. Строителям мешал то снег, то град. Пока застройщики искали «объективные причины», у тех, кто в доле, терпение лопнуло. Через суд высотку пообещали сдать к концу 2009. И вот приплыли.

Борис Васильев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

Это «больное место» нашего района. В последний год строительство ведется очень медленно. И поэтому мы надеемся, что в ближайшее время жилая часть этого дома будет сдана.

Срок паспорта дома уже истек. Только принесет ли он перемены? К слову, если бы не старания районной администрации, стройка года и вовсе могла бы стать стройкой века.

Дольщики:

Нужно просто надеяться на удачу! Не повезти может каждому! Вот мне не повезло…

Уже 10 лет я задаюсь вопросом, когда подойдет моя очередь.

Квартирный вопрос Игоря Малашевича вот уж как 18 лет висит в воздухе. И пока очередь ни с места, толпиться приходится в родительской трешке. Стал в очередь на улучшение жилищных условий, а вышло, что только себе хуже сделал.

Игорь Малашевич:

Когда я вставал на очередь, действовал закон «О социальной защите граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС». Поскольку я вхожу в данную категорию граждан, меня поставили на эту льготную очередь.

Хочу сказать, что эта очередь практически не двигалась. В справке написано, что я включен в отдельный список для принимавших участие в ликвидации под номером79. Но непонятно, какая очередь — общая или нет. Прошло уже 18 лет, а очередь подходит людям, которые стоят на очереди с 1988 года. То есть получается, что за 18 лет только два года продвинулось.

Я подумал, что раз эта очередь не двигается, нужно улучшать свои жилищные условия через долевое строительство. Меня записали, но на этом все и закончилось. Мне и в этом случае не предоставляют никакой информации.

С какой бы надеждой не обивал пороги Игорь Анатольевич, в ответ — лишь шаблонные письма. Одним словом, есть предложение, но пока в нем нет ни точек, ни запятых.

После долгих хождений по мукам найти вразумительный ответ на вопрос «Когда подойдет очередь?» в конце-концов удалось.

Специалист по жилищно-строительным кооперативам:

Согласно Указа Президента Республики Беларусь, правом на внеочередное направление на строительство в нашей стране сегодня пользуются граждане, принятые на учет по 18-й статье. Вы будете приглашаться для улучшения жилищных условий в порядке общей очереди. Исходите из номера очереди 6413.

Всего-то полчаса потребовалось отстоять в очереди под кабинетом, чтобы за 18 лет найти ответ на свой квартирный вопрос.

Надежда Бука (телекомпания СТВ):

Занять свое место в очереди на жилье — нынче дело не пыльное. Служба «Одно окно» сэкономит и ваши нервы, и ваше время. Достаточно прийти сюда с паспортом, заполнить заявление — и в течение месяца вы получите официальный ответ. Потому как всю остальную бумажную волокиту на себя возьмут сотрудники этой службы.

Справка из БРТИ, данные о составе семьи и вычисление площади вашей квартирной собственности — весь пакет документов готовят здесь. И как бонус — подробная консультация о льготах.

Клиенты жилищной службы «Одно окно»:

Сотрудники службы «Одно окно» очень позитивные, они работают очень качественно. Мы обратились за информацией по жилищному вопросу и через 5 дней мы получили ответ.

Стало проще, не нужно бегать по кабинетам. Но потом, когда документы собраны, все равно приходится по кабинетам ходить, если получаются какие-то неувязки.

А для Сергея Морева «Одно окно» превратилось в море дверей на пути к улучшению жилищных условий. «Отказано» — гласил ответ администрации. Попросил пояснить причины — на что снова однозначное «нет».

Сергей Морев:

Если мы уходим из социального жилья, то выходит, что мы опять становимся нуждающимися, и опять нужно становиться на учет. Но на это уйдет несколько лет.

Достучаться и до окон, и до дверей Сергею так и не удалось. Пролить свет на проблему пообещали на очередном заседании, которое раз за разом откладывается на завтра.

Одна из минских семей живет в ожидании разве что чуда. На каждую комнату — по семье, а в квартире — целых 7 «Я». В этих стенах уже и поколения сменились, вот только места за годы больше не стало.

Изменить жизнь к лучшему попыталась Ольга. На очередь за счастьем становилась как молодая семья. Но, похоже, крышу над головой обретет уже на старости.

Оля:

Я становилась на очередь в 23 года. Если бы тогда получила квартиру и кредит, то на сегодня уже 15 лет как платила бы его. Чем старше мы становимся, тем меньше шансов получить и выплатить этот кредит. Кто даст пенсионеру кредит?

Фаина Григорьевна, мама застоявшейся в очереди Ольги, чем могла, уже помогла. И внуков жалко, и места маловато. Вот и получается: семеро ждут лишь одного.

В этом году счастливыми обладателями квартир станут те, кто в очереди с 1988 года. Решить уравнение с одним неизвестным Ольге не составляет труда.

Оля:

Получится, что эту квартиру будет строить моя старшая дочь. Сейчас ей 13 лет. Если будем еще 10 лет стоять, то как раз свадебный подарок получится.

Получите — распишитесь! Сегодня в этих списках свои автографы оставляют очередные новоселы Каменной горки. Ключи от квартир с ароматом собственности в еще одной новостройке получили 260 минских семей.

Еще пару лет тому семье Матиевских рай и в шалаше был. Весть же о крыше над головой нарисовала радужные перспективы.

Семья Матиевских:

Как только мы узнали, что у нас будет долгожданная квартира, долгожданные метры, мы решили обзавестись нашим мальчиком.

Прибавление в семейном полку прибавило и квадратных метров. Претендовали на «двушку», а получили апартаменты в трехкомнатной квартире.

Теперь Матиевские думают не только над интерьером, но и всерьез размышляют над официальным статусом «многодетная семья».

Семья Матиевских:

Нас уже есть своя квартира, поэтому можно подумать о тром, чтобы завести третьего ребенка.

Какие двери открывают ключи от собственной квартиры, как набраться терпения и отстоять полжизни в очереди за крышей над головой, и чего нынче стоит дом построить? Цену квартирным вопросам узнавали Валентина Железная и Надежда Бука.