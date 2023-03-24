Очередь до самой Брестской крепости. Что прямо сейчас происходит у пункта пропуска «Брест»?

Новости Беларуси. Очереди на границе с Европейским союзом бьют рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Госпогранкомитета, въезда с белорусской стороны ожидает свыше 500 легковых автомобилей и почти 2 000 большегрузов. Необоснованное закрытие пунктов пропуска и саботирование их работы сопредельной стороной – главные причины коллапса. На белорусско-польской границе находится наш корреспондент Кристина Протосовицкая. Сколько машин сейчас в режиме ожидания?

Кристина Протосовицкая, коррепондент:

В Бресте ненастная погода. Мы находимся в очереди перед пунктом пропуска «Брест» международным автодорожным. Вас не должен удивлять антураж – очередь в этот раз растянулась рекордно до Брестской крепости. Сейчас здесь въезда ожидают порядка 350 автомобилей, но это только те, кто зарегистрирован в очереди, а в реальности мы видим ожидание больше суток.

С понедельника, 20 марта, очередь легковых авто на въезд в страны ЕС увеличилась в пять раз, фур – почти в два. Самая сложная ситуация на польском направлении. На протяжении всей прошлой недели польская сторона принимала лишь треть транспорта. Сработал накопительный эффект.

– Я встал в очередь в 10 часов от крепости. Разница. Я думаю, что, может быть, к обеду попадем.

– Следующего дня?

– Да.

– Что думаете по этому поводу?

– Что думаю? Специально что-то делают, чтобы не ездили. Такие очереди – просто нереально даже в гости съездить, проехаться. Сами понимаете, без вариантов.

Писали такое, что за 17 часов проехали только нашу таможню, то есть еще даже на польскую таможню не попадали. Люди с утра говорили, что вчера в 8, я так понял, утра встали люди. И вот, в 11 только проехали нашу таможню.

И с детками едут. Видно, что семьи едут. Если вы посмотрите, пройдете дальше по очереди, там и Гродно (в основном Гродно идет сюда тоже), Минска очень много. Представляете, людям сюда еще приехать из Гродно, из Минска. Вообще не знавши никого. Здесь как-то люди подменяются. Это тяжело.

Рекорды бьют очереди грузовых автомобилей. Более 1 000 автомобилей ожидают въезда в пункте пропуска «Козловичи» – конец очереди на трассе М1 возле Ракитницы. Местные власти для водителей стараются создать условия: организовали торговлю товарами первой необходимости, выставили контейнеры для мусора.