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Очередь до самой Брестской крепости. Что прямо сейчас происходит у пункта пропуска «Брест»?

24 марта 2023 14:33
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Новости Беларуси. Очереди на границе с Европейским союзом бьют рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным Госпогранкомитета, въезда с белорусской стороны ожидает свыше 500 легковых автомобилей и почти 2 000 большегрузов. Необоснованное закрытие пунктов пропуска и саботирование их работы сопредельной стороной – главные причины коллапса.  

На белорусско-польской границе находится наш корреспондент Кристина Протосовицкая.  

Сколько машин сейчас в режиме ожидания?  

Очередь до самой Брестской крепости. Что прямо сейчас происходит у пункта пропуска «Брест»?-1

Кристина Протосовицкая, коррепондент:
В Бресте ненастная погода. Мы находимся в очереди перед пунктом пропуска «Брест» международным автодорожным. Вас не должен удивлять антураж – очередь в этот раз растянулась рекордно до Брестской крепости. Сейчас здесь въезда ожидают порядка 350 автомобилей, но это только те, кто зарегистрирован в очереди, а в реальности мы видим ожидание больше суток.  

Очередь до самой Брестской крепости. Что прямо сейчас происходит у пункта пропуска «Брест»?-4

С понедельника, 20 марта, очередь легковых авто на въезд в страны ЕС увеличилась в пять раз, фур – почти в два. Самая сложная ситуация на польском направлении. На протяжении всей прошлой недели польская сторона принимала лишь треть транспорта. Сработал накопительный эффект.  

Очередь до самой Брестской крепости. Что прямо сейчас происходит у пункта пропуска «Брест»?-7

Я встал в очередь в 10 часов от крепости. Разница. Я думаю, что, может быть, к обеду попадем.  
– Следующего дня?  
– Да.  
– Что думаете по этому поводу?  
– Что думаю? Специально что-то делают, чтобы не ездили. Такие очереди – просто нереально даже в гости съездить, проехаться. Сами понимаете, без вариантов.  

Очередь до самой Брестской крепости. Что прямо сейчас происходит у пункта пропуска «Брест»?-10

Писали такое, что за 17 часов проехали только нашу таможню, то есть еще даже на польскую таможню не попадали. Люди с утра говорили, что вчера в 8, я так понял, утра встали люди. И вот, в 11 только проехали нашу таможню.  

Очередь до самой Брестской крепости. Что прямо сейчас происходит у пункта пропуска «Брест»?-13

И с детками едут. Видно, что семьи едут. Если вы посмотрите, пройдете дальше по очереди, там и Гродно (в основном Гродно идет сюда тоже), Минска очень много. Представляете, людям сюда еще приехать из Гродно, из Минска. Вообще не знавши никого. Здесь как-то люди подменяются. Это тяжело.  

Очередь до самой Брестской крепости. Что прямо сейчас происходит у пункта пропуска «Брест»?-16

Рекорды бьют очереди грузовых автомобилей. Более 1 000 автомобилей ожидают въезда в пункте пропуска «Козловичи» – конец очереди на трассе М1 возле Ракитницы. Местные власти для водителей стараются создать условия: организовали торговлю товарами первой необходимости, выставили контейнеры для мусора.  

Очередь до самой Брестской крепости. Что прямо сейчас происходит у пункта пропуска «Брест»?-19

Польская сторона игнорирует международные договоренности и на протяжении года оформляет не больше половины от нормы, а официальная Варшава недавно и вовсе публично выставила условия для Беларуси, по которым возобновится работа пункта пропуска «Бобровники» – «Берестовица». Аналогичным образом литовские контрольные службы в течение недели пропускали не более 45 % транспорта. Отметим, что белорусская сторона помогает на въезде и выезде гражданам и водителям-международникам и работает в полную силу, стараясь исправить эту ситуацию.  

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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