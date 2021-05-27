«Очень важно встречаться и продолжать общаться с молодым нашим поколением». Студенты побывали в Совете Республики

Новости Беларуси. Узнать, как работает верхняя палата парламента, и задать волнующие вопросы. Не совсем обычная экскурсия 26 мая прошла в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этих залах обычно сенаторы и зарубежные делегации, 26 мая – студенты Витебского медицинского университета. После экскурсии со студентами встретился сенатор Сергей Сивец. Беседа получилась живой и открытой, ни один вопрос не остался без ответа. Коснулись самых разных тем: предстоящих изменений в Конституции, в целом образования и устройства верхней палаты парламента.

Сергей Сивец, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень важно встречаться и продолжать общаться с молодым нашим поколением. Молодежь в самое ближайшее время будет определяющей силой, которая будет задавать вектор развития нашей страны. Вы знаете, что у нас в настоящее время идет подготовка нового нашего Основного закона, Конституции, где уделяется достаточно большое внимание в том числе правовому статусу молодежи. Речь идет о том, что у нас даже появится отдельная самостоятельная норма, которая будет формализовывать не только права, но и обязанности нашего молодого поколения по развитию нашего государства.