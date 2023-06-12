«Очень много развлекушек». Большой семейный фестиваль прошёл в ботаническом саду

Новости Беларуси. В ботаническом саду прошел большой семейный фестиваль. Летний праздник уже стал доброй традицией. Занятие по душе нашли не только дети, но и взрослые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площадке работало множество необычных локаций и мастер-классов. Организаторы учли интересы гостей всех возрастов. Для любителей интеллектуальных игр открыли языковые школы и предложили настольные игры. Поклонников современных технологий порадовала зона робототехники и программирования. Самые активные весело провели время на скалодроме, за лазертагом и в лучном тире. А взрослые посетили тренинги и лекции известных медиков.

Вячеслав Островский, директор фестиваля:

В этом году у нас один из самых крупных фестивалей. По прошлому дню у нас проходимость была свыше 6 тысяч человек, надеемся, что сегодня эту цифру мы увеличим.

Тут всегда весело, всегда интересно. Также много различных кружков, на которые можно записаться.

Это масштабно, классно для детей. Очень много развлекушек, даже полезного, интересного. И всей семьей плюс приехать можно и провести время классно.