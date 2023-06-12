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«Очень много развлекушек». Большой семейный фестиваль прошёл в ботаническом саду

12 июня 2023 06:56
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Новости Беларуси. В ботаническом саду прошел большой семейный фестиваль. Летний праздник уже стал доброй традицией. Занятие по душе нашли не только дети, но и взрослые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень много развлекушек». Большой семейный фестиваль прошёл в ботаническом саду-1

На площадке работало множество необычных локаций и мастер-классов. Организаторы учли интересы гостей всех возрастов. Для любителей интеллектуальных игр открыли языковые школы и предложили настольные игры. Поклонников современных технологий порадовала зона робототехники и программирования. Самые активные весело провели время на скалодроме, за лазертагом и в лучном тире. А взрослые посетили тренинги и лекции известных медиков.

«Очень много развлекушек». Большой семейный фестиваль прошёл в ботаническом саду-4

Вячеслав Островский, директор фестиваля:
В этом году у нас один из самых крупных фестивалей. По прошлому дню у нас проходимость была свыше 6 тысяч человек, надеемся, что сегодня эту цифру мы увеличим.

«Очень много развлекушек». Большой семейный фестиваль прошёл в ботаническом саду-7

Тут всегда весело, всегда интересно. Также много различных кружков, на которые можно записаться.

«Очень много развлекушек». Большой семейный фестиваль прошёл в ботаническом саду-10

Это масштабно, классно для детей. Очень много развлекушек, даже полезного, интересного. И всей семьей плюс приехать можно и провести время классно.

«Очень много развлекушек». Большой семейный фестиваль прошёл в ботаническом саду-13

Гостей ждала также анимационная программа, шоу мыльных пузырей, театр и водная битва. Ярким моментом программы стал семейный квест. Победители получили памятные подарки и призы.

# Фестиваль # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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