Очень довольны, что можем приехать вот так без визы: 10-тысячным туристом в Гродно стала жительница Литвы

Новости Беларуси. В Гродно 21 апреля встречали юбилейного туриста. Зинаида Микшикеня из Вильнюса стала 10-тысячным безвизовым туристом. Ей вручили символический подарок и пожелали хорошего отдыха. Женщина призналась, что о безвизовой зоне Беларуси узнала случайно и не смогла этим не воспользоваться. В последний раз в нашей стране она бывала ещё более 25 лет назад, а в Гродно и вовсе впервые. В ее планах – посещение памятников архитектуры и костелы. Кстати, по первым впечатлениям гостья однозначно посоветует такие поездки своим друзьям.

Зинаида Мишкиненя, турист (Литва):

Решили приехать. И очень так неожиданно и очень приятно, что я стала 10-тысячным туристом. Очень довольны, что можем вот так приехать без визы.