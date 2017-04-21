Очень довольны, что можем приехать вот так без визы: 10-тысячным туристом в Гродно стала жительница Литвы

Новости Беларуси. В Гродно 21 апреля встречали юбилейного туриста.
Зинаида Микшикеня из Вильнюса стала 10-тысячным безвизовым туристом.
Ей вручили символический подарок и пожелали хорошего отдыха. Женщина призналась, что о безвизовой зоне Беларуси узнала случайно и не смогла этим не воспользоваться. В последний раз в нашей стране она бывала ещё более 25 лет назад, а в Гродно и вовсе впервые. В ее планах – посещение памятников архитектуры и костелы.
Кстати, по первым впечатлениям гостья однозначно посоветует такие поездки своим друзьям.