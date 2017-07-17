«Оцениваем ущерб в 400 долларов». Багаж минчанки сначала потеряли, а потом вернули, но не весь

Чаще всего чей-то высокий полёт прерывается чей-то низостью. У героини сюжета программы «Добро пожаловаться» полёт, к счастью, не прервался и завершился благополучно. Но вот низости, чьей-то чужой, ей не удалось избежать. В настоящее время Татьяна смирилась с ситуацией и собирается получать компенсацию в размере, установленном нашим авиаперевозчиком. Если выражение Вашего лица похоже на фотографию в паспорте, Вам пора в отпуск.

Психологи для полноценного отдыха настоятельно рекомендуют менять декорации. Этому совету последовала минчанка Татьяна Линдоренко, заменив на время отпуска столичный пейзаж на средиземноморское побережье. Вот только приятные впечатления с отдыха, впрочем, как и сувениры родным, привезти девушка не смогла.

Татьяна Линдоренко:

18 июня мы возвращались из Тель-Авива, рейсом «Белавиа». По прилёту в Минск долго стояли, ждали, когда же появится наш багаж. Когда все чемоданы были разобраны, у нас был только один чемодан.

Второй оказался неизвестно где.

К сожалению, подобные истории сегодня сплошь и рядом. Путешественникам в такой ситуации следует найти в аэропорту специальную стойку и оформить акт утери багажа. Утеряна ручная кладь – обращайтесь к стюардессам. Далее перевозчик в течение 21 дня разыскивает вещи. На возвращение блудного чемодана Татьяне отечественной авиакомпании понадобилось всего трое суток. Но радость девушки была недолгой.

Татьяна Линдоренко:

Открыла чемодан и увидела, поняла, что там не хватает достаточно много вещей. Когда я его упаковывала, то закрыла с трудом, а тут открывается легко и вещи на дне чемодана только. Вместо наших 30 килограммов, сколько он весил, на чемодане было указано 22,4. Оцениваем ущерб в 400 долларов примерно.

Казусы с багажом случаются во всех воздушных гаванях крупнейших зарубежных городов.

В аэропорту Алматы в этом году один из пассажиров заявил о пропаже из багажа 3000 долларов. Не так давно разгорелся «чемоданный» скандал и в аэропорту «Внуково». За год пассажиры написали в полицию больше 200 заявлений о хищениях. В 2012 году за систематические кражи была задержана сотрудница службы авиационной безопасности и режима Национального аэропорта «Минск». Кто помог похудеть чемодану нашей героини, сегодня выясняют сотрудники авиакомпании.



Татьяна Линдоренко:

Очень обидно и досадно. Плюс, из всей информации, которую нам предоставляли из Тель-Авива, багаж из Румынии прибыл с тем же весом – 30 килограммов, отправлялся в Беларусь с тем же весом – 30 килограммов, но почему-то к нам доставили домой только 22 килограмма.

Чемодан был вскрыт, вещей на внушительную сумму нет.

Кстати, после того, как багаж уезжает на ленту, он проходит через автоматизированную систему обработки багажа, которая расположена высоко от пола. Персонал прикоснуться к вещам физически не может. Отсортированный по рейсам багаж попадает в погрузочные тележки. Все зоны оборудованы камерами видеонаблюдения. Единственный момент, когда к чемодану кто-то прикасается руками, и когда чаще всего фиксируются кражи – погрузка в самолёт. В первую очередь, недосчитавшись вещей, следует в письменной форме обратиться к перевозчику.

Дарина Гулюта, юрист:

Если багаж не найдется, Вы имеете право требовать компенсацию. Размер компенсации в каждом случае рассматривается индивидуально и привязывается к весу багажа, и к его ценности.

Бывалые путешественники советуют упаковывать чемодан в плёнку в обязательном порядке, а вот юристы делают упор на декларирование ценных вещей и подчеркивают: это реальная возможность не пролететь с выплатами, в случае утери чемодана. Дарина Гулюта, юрист:

Вам необходимо задекларировать свои ценные вещи. Такие как фотокамера, техника и другие какие-то вещи. И, в случае, если будут утеряны именно эти вещи, у Вас будет задекларировано, указано, что они находились в багаже. Это поможет Вам получить компенсацию за полную стоимость потерянных вещей. Для того, чтобы Ваш багаж не потеряли, не оставляйте на багаже бирки от предыдущих рейсов. Возрастает вероятность потери, если за день Вы совершаете несколько рейсов, предупредите об этом на стойке регистрации.