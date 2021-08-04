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«Обыкновенная перепуганная женщина». Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от встречи со Светланой Тихановской

04 августа 2021 16:17
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«Обыкновенная перепуганная женщина». Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от встречи со Светланой Тихановской-1

Сама Тихановская явно не понимала, где оказалась и какие силы ведут игру с ее помощью.

«Обыкновенная перепуганная женщина». Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от встречи со Светланой Тихановской-3

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Обыкновенная женщина, которая повторяла много раз, что она ничего не понимает в политике. На что я ей сказала: если вы не понимаете в политике и в чем-то сомневаетесь, надо хотя бы позаниматься, изучить, почитать что-то, посмотреть телевидение для того, чтобы более глубоко разобраться в этих процессах, потому что они непростые.

Я с ней потом осталась один на один и ей сказала: «Света, вы мне годитесь в дочки, но вы подумайте, что вы делаете. Ведь это наша страна, мирная, спокойная страна – во что она может превратиться?» На что она с дрожью в голосе говорила: «Что мне делать? Я ведь…» Она тогда повторяла несколько раз: «Я ничего не понимаю в политике». Видно, что человек, абсолютно случайно попавший в эту ситуацию. Обыкновенная перепуганная женщина – вот какое у меня сложилось впечатление о той встрече.

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# Выборы в Беларуси # общество # Светлана Тихановская # Наталья Кочанова # Фотофакт

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