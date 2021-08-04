«Обыкновенная перепуганная женщина». Наталья Кочанова поделилась впечатлениями от встречи со Светланой Тихановской

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Обыкновенная женщина, которая повторяла много раз, что она ничего не понимает в политике. На что я ей сказала: если вы не понимаете в политике и в чем-то сомневаетесь, надо хотя бы позаниматься, изучить, почитать что-то, посмотреть телевидение для того, чтобы более глубоко разобраться в этих процессах, потому что они непростые.

Я с ней потом осталась один на один и ей сказала: «Света, вы мне годитесь в дочки, но вы подумайте, что вы делаете. Ведь это наша страна, мирная, спокойная страна – во что она может превратиться?» На что она с дрожью в голосе говорила: «Что мне делать? Я ведь…» Она тогда повторяла несколько раз: «Я ничего не понимаю в политике». Видно, что человек, абсолютно случайно попавший в эту ситуацию. Обыкновенная перепуганная женщина – вот какое у меня сложилось впечатление о той встрече.