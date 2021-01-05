Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»

Новости Беларуси. В стране начал работать первый передвижной «дом быта». Пока что он курсирует только по Минскому району. В день заезжает в несколько населенных пунктов по графику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В стране начал работать первый передвижной «дом быта». Пока что он курсирует только по Минскому району. В день заезжает в несколько населенных пунктов по графику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Специалисты готовы расширить маршрут, нужно только заранее позвонить.
Подробности смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.