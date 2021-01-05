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Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»

05 января 2021 20:18
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Новости Беларуси. В стране начал работать первый передвижной «дом быта». Пока что он курсирует только по Минскому району. В день заезжает в несколько населенных пунктов по графику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»-1

Специалисты готовы расширить маршрут, нужно только заранее позвонить.

Обычный автобус, но внутри парикмахерская, химчистка, магазин. В Беларуси появился первый передвижной «дом быта»-4

Подробности смотрите в видеоматериале Вероники Сайко.

# Социальная инфраструктура # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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