Обязательную дактилоскопию всех военнообязанных республики нужно закрепить на законодательном уровне

С такой инициативой выступает Министерство внутренних дел. Об этом заявил глава ведомства Владимир Наумов в ходе прямой линии в газете "СБ-Беларусь сегодня".

МВД подало ходатайство об изменении соответствующего закона в правительства. Нововведения могут быть приняты уже в этом году. Министр отметил, что снятие отпечатков – это не глобальный контроль, а скорее массовая профилактика правонарушений. Наличие отпечатков пальцев в базе данных, рассчитывают в МВД, станет своеобразным психологическим фактором. Этот факт заставит задуматься потенциальных преступников.

Кстати, аналогичные поправки в законодательство собирается внести и правительство Италии. Создание базы данных отпечатков пальцев у итальянских жителей начнется уже в январе следующего года. Премьер-министр Сильвио Берлускони заявил, что это поможет гораздо эффективнее бороться с преступностью. К тому же, введение паспортов с биометрическими данными граждан становится общемировой тенденцией. В частности, информацию об отпечатках пальцев владельцев уже содержат документы в Германии, Латвии и Малайзии. Биометрические паспорта скоро появятся и в Беларуси.