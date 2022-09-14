Обязательное условие – сохранение существующих памятников. В Берёзе хотят создать мемориал «Бронная Гора»

Новости Беларуси. Новая экспозиция музея концлагеря Береза-Картузская примет посетителей в День народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти красные казармы в Западной Беларуси нагоняли страх на всех, кто противился польской власти начиная с 1934 года по 17 сентября 1939-го. По разным оценкам, в застенки попали от 8 до 10 тысяч человек. Игорь Сергеенко возложил цветы к памятнику жертвам польских репрессий в Берёзе.

Татьяна Ковалек, начальник отдела культуры Березовского райисполкома:

Совместно с Министерством культуры и Березовским райисполкомом был объявлен конкурс на создание проектов по мемориалу «Бронная Гора». Сейчас готовятся документы Брестским облисполкомом для согласования главе государства, после чего будет решение Брестского облисполкома. И надеюсь, что проект мы сможем реализовать.