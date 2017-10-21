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Обязательно прикупим что-нибудь: большая ярмарка возле «Чижовка-Арены»

21 октября 2017 15:01
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Новости Беларуси. Минчане 21 октября не упустили возможность заглянуть на главную городскую ярмарку, которая развернулась у «Чижовка-Арены», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 20 подворий из всех регионов Беларуси привезли урожай этого года.

Торговля идет бойко. Кроме овощей и фруктов, купить здесь можно рыбу, мед, мясо и многое другое. К шопингу прилагается и культурная программа. Выступления народных коллективов задают динамичный темп ярмарке.

Обязательно прикупим что-нибудь: большая ярмарка возле «Чижовка-Арены»-1

Горожане:
Замечательная ярмарка. Продукция свежайшая! Несмотря на погоду, здесь весело и хорошо.

Обязательно прикупим что-нибудь: большая ярмарка возле «Чижовка-Арены»-4

Мы не первый раз на этой ярмарке. Покупаем овощи, фрукты, сладости.

Обязательно прикупим что-нибудь: большая ярмарка возле «Чижовка-Арены»-7

Зашли случайно, но очень нравится. Обязательно прикупим что-нибудь.

Обязательно прикупим что-нибудь: большая ярмарка возле «Чижовка-Арены»-10

Ярмарка очень богата овощами, фруктами, мясом.

Те, кто пропустят ярмарочный уикенд, смогут купить свежие овощи и фрукты рядом с домом.

До 15 ноября во всех микрорайонах Минска организована выездная торговля (около 200 площадок).

# общество # Фотофакт # Ярмарки в Минске

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