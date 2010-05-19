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Обвиняемый в организации взрыва в центре Нью-Йорка Фейсал Шахзад впервые предстал перед судом

19 мая 2010 08:29
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30-летнему американцу пакистанского происхождения предъявили ряд обвинений, в том числе в террористической деятельности и попытке использования оружия массового поражения. По этим пунктам ему грозит пожизненное заключение.По данным следствия, помимо взрыва на Таймс-сквер, Шахзад планировал теракты во Всемирном финансовом центре в Нью-Йорке, на центральном вокзале, а также заводе по производству вертолетов в штате Коннектикут. В выходе под залог подсудимому отказано.
# общество

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