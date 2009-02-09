Обвиняемые в убийстве "пуховичского поджигателя" стали менять показания

Об этом сообщили в Гомельской областной прокуратуре. Мужчины заявили, что не планировали убивать потерпевшего.

В отношении обвиняемых возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное группой лиц". Сейчас следователи выясняют, обращались ли в милицию жители деревни с жалобами на потерпевшего. Одновременно проверяются все дела о поджогах в Житковичском районе за последние годы. За два месяца до расправы над "пуховичским поджигателем" таких случаев было три, по одному – возбуждено уголовное дело. В Гомельской областной прокуратуре предполагают, что поджигатель постоянно угрожал и мстил односельчанам за то, что на судебных процессах те свидетельствовали против него.

Как ранее сообщал наш телеканал, 6 января текущего года в деревне Пуховичи Житковичского района был обнаружен труп судимого 6 раз местного жителя. Позже милиция задержала троих мужчин, которые сознались в преступлении. По их версии, именно ранее судимый житель деревни поджигал сараи и дома своих односельчан. В минувшую пятницу по просьбе Президента Беларуси Александра Лукашенко задержанным изменили меру пресечения. И сейчас они под домашним арестом.