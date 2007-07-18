Обувь раздора

На "горячую линию" СТВ поступил звонок от жительницы поселка Дружный Пуховичского района, которая пытается вернуть в магазин покупку, трещащую по швам.

У Екатерины Митько с недавних пор свое пристрастное отношение к обуви. Девушка купила сабо в столичном обувном магазине. Обновке радовалась менее двух недель. Обувь пошла по швам, да и набойки оказались непрочными. Видимо, скидка 50% подтвердила пословицу, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Заключение экспертизы, которую провели в самом магазине: вернуть деньги. Только вот возвращение затянулось на недели.

Съемочную группу, как и саму Екатерину в магазине встретили с опаской. За два посещения, когда девушка пыталась вернуть деньги, ее лицо уже примелькалось продавцам. В чек и заключение экспертизы вникают неохотно. Немного остыв, продавец звонит руководству. Узнав, что в магазине работает телевидение, руководство, наконец, решает обувной вопрос в пользу покупателя. 66 тысяч за сабо раздора в кошельке Екатерины.

Хотя настоящий аврал на прием к обувному доктору начинается осенью, летом поставить набойки или заменить каблук желающие также есть. Мастера шутят: скучать не дает некачественная обувь. Только за полгода в Минское общество потребителей обратилось более 3,5 тысяч человек. Жалобы на некачественную обувь занимают ведущую позицию. В основном, головная боль, как покупателей, так и экспертов ?- обувь, приобретенная у индивидуальных предпринимателей на рынках.

Наиболее частые дефекты кожевенных товаров: отклеивание подошвы, отрыв и поломка каблуков, разрыв товара по линии затяжной кромки. Зафиксировать дефекты, говорят специалисты, поможет экспертиза. В пределах гарантийного срока ее инициирование должно исходить от самого продавца. Если результаты не устраивают, потребитель имеет право провести вторую независимую или сразу обратиться в суд.

"Наши рекомендации: оформляйте документы в суд. Вы можете прибегнуть к помощи представителей общественного объединения, адвокатов. Данная категория дел госпошлиной не облагается. Подается иск, выставляются требования в рамках закона о защите прав потребителей. В случае незаключения мирового соглашения вопрос решается по существу", - сказала ведущий юрисконсульт Минского общественного объединения "Минское общество потребителей" Ольга Логиновская.

Закон о защите прав потребителей в книжных магазинах нарасхват. Продавцы говорят, что не успевают пополнять витрины. Сегодня потребитель знает свои права и готов до конца их отстаивать. Даже, если для этого понадобится помощь телевидения.