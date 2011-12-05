Обувь для роты почетного караула и личной гвардии президента Российской Федерации изготавливают в Минске

Новости Беларуси, Минск. Буквально на днях была передана пробная партия более чем из 200 пар сапог. Каждая из них готовилась вручную и под конкретного солдата.

На этих кадрах рота почетного караула Кремля марширует по Красной площади в белорусских сапогах. Буквально на днях директор ателье Франц Жилко отвез очередную партию из 216 пар в Москву лично.

Франц Жилко, директор ателье по пошиву обуви:

Федеральная служба охраны Кремля, которая занимается обеспечением одежды, обуви, взяла наш сапог за стандарт. Составили технологическую карту и требования как у нашего сапога.

Теперь золотых рук мастера шьют сапоги и для кавалеристов российского президента Дмитрия Медведева. Подход в обувном деле индивидуальный. Командировки в Кремль для снятия мерок стали привычным делом.

Татьяна Масло, заведующая ателье по пошиву обуви:

Солдат сначала служит срочную службу, а потом остается контрактником. И когда года три или четыре назад я снимала мерки, ножки у него были худенькие, икры худенькие, а уже годика через три-четыре у икр объем хороший.

Над одной парой элитной обуви нужно «попотеть». Только на то, чтобы создать одну пару, тратится две недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа ручная, почти ювелирная.

Михаил Шукайло, обувщик ателье по пошиву обуви:

Берется заготовка и затягивается на колодочку.

Минские мастера обувают и белорусскую роту почетного караула. Сапоги пережили командировку солдат в Венесуэлу, где выдержали жару и высокую влажность.

К элитной обуви – особые требования. Строгая форма, они должны облегать, но не стеснять движения, квадратный носок.

Но главное – это латунные гвозди, чтобы подошва не отклеилась.

Франц Жилко, директор ателье по пошиву обуви:

Если бы это так просто было, то любой предприниматель сегодня занимался бы этим вопросом.

К слову, не только белорусские сапоги завоевывают симпатию высоких чинов. По заказу первого президента Туркменистана Сапармурада Ниязова трижды изготавливались часы. Брестские ковры есть у бывшего президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранча и у его преемника Жана Роге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.