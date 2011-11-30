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Объем поставок белорусской сельхозпродукции в Россию в 2011 году может достичь $3,5 млрд

30 ноября 2011 13:33
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Такой прогноз сделала глава аграрного ведомства России.

Совместная коллегия министерств сельского хозяйства двух стран прошла  в формате видео-конференции. Говорили и о взаимных поставках молока, мяса и сахара на 2012-й.  Эти предложения до 15 декабря направят на рассмотрение и утверждение в Совет Министров Союзного государства.

Сегодня российская сторона внесла ряд конструктивных предложений по безопасности продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Безопасность – превыше всего. И вы слышали предложения, чтобы мы перешли на постоянную систему электронного мониторинга передвижения любого товара. Если попадает некачественный товар, он должен быть немедленно выдворен с территории Таможенного союза. Или не допущен. У нас в круглосуточном режиме по всей границе работают с таможенниками ветеринарные службы.

# Экономика # общество

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