Объем инвестиций в транспортно-логистические центры составит 140 миллионов евро

Инфраструктуру высокого европейского уровня терминалов и пунктов пропуска обеспечат в течение пяти лет с привлечением немецких инвестиций.

Сегодня в таможенном комитете встречали участников одного из инвестпроектов. Это представители крупнейшего немецкого банка и ряда фирм. В ходе переговоров обсуждались вопросы проектирования и возведения объектов сервиса. По мнению специалистов, это серьезный шаг к развитию околотаможенного бизнеса.



Леонид Досов, заместитель председателя государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Это ресторан, это гостиница, водноспортивный комплекс. То есть, вся необходимая инфраструктура, которая нужна, чтобы не только складские работы велись: погрузка, выгрузка, таможенное оформление, но и чтобы комфортно чувствовал себя человек.

Карлгейнц Хефнер, член правления фирмы – участника инвестиционного проекта (Германия):

Предварительная стоимость проекта составит 25-30 миллионов евро. Мы уже не новички на белорусском рынке. Более двадцати лет работаем и в странах СНГ. Поэтому, учитывая совместный опыт, мы приехали сюда, чтобы реализовать проект наилучшим образом.