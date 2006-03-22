Объем бытовых услуг на селе увеличится в полтора раза

Таковы амбициозные планы сферы бытового обслуживания населения республики на ближайшие пять лет.Особое внимание будет уделено развитию бытовых услуг в сельской местности. Запланирован рост количества ателье по индивидуальному пошиву одежды, расширение сети сервисного обслуживания технически сложных товаров. Повышению качества будет способствовать техническое перевооружение действующих объектов бытового обслуживания. Как сообщает генеральный директор Белорусского государственного объединения организаций бытового обслуживания населения Анна Лаврукевич, на возрождение сферы бытового обслуживания на селе запланировано затратить 15 миллиардов рублей, 2 миллиарда 160 миллионов рублей будет израсходовано на закупку нового оборудования. В планах развития бытового обслуживания в сельской местности - воссоздание и открытие новых сельских домов быта в агрогородках, внедрение современных видов услуг, улучшение материально-технической базы. В этом году планируется также сертифицировать изготовление мебели, услуги прачечных, ремонт и техобслуживание бытовой техники, радиоэлектронной аппаратуры. В целом, как заверяют специалисты, этот год пройдет под знаком высокого качества предоставляемых бытовых услуг сельскому населению.