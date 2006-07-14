Объективность и справедливость - главное во вступительной кампании

Состав экзаменационной комиссии на вступительных экзаменах по предмету "Творчество" в Белорусской государственной академии искусств заменен на резервный.

Об этом сообщил член государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в 2006 году Олег Пролесковский.

Он отметил, что такая замена - обычная практика во время проведения вступительных испытаний. Она не связана с какими-либо злоупотреблениями со стороны представителей комиссии. Эта замена никак не отразится на абитуриентах или на ходе вступительных испытаний в вуз.

В республике создана эффективная система контроля над проведением вступительной кампании, которая практически исключает злоупотребления или недооценку знаний абитуриентов со стороны экзаменаторов. Главная особенность нынешней кампании в том, что она впервые проходит по единому документу - Правилам приема в высшие и средние специальные учебные заведения, которые были утверждены указом главы государства.