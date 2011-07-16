Объединенная молочная компания будет создана в Беларуси до конца 2011 года

О перспективах холдинга шла речь в Несвижском районе. Поводом для встречи аграриев, руководителей ведомств и предприятий стало 60-летие со дня образования агрокомбината «Снов».

Эту знаменательную дату коллектив встречает трудовыми успехами и доброй славой. Такие слова прозвучали в поздравительном адресе от президента Александра Лукашенко.

Глава государства, в частности, отметил, что «Снов» – это одно из лучших в республике интегрированных крупнотоварных хозяйств. Его продукция пользуется большой популярностью у белорусских покупателей и далеко за пределами страны. Это высокорентабельная организация – пример инновационного развития агропромышленного комплекса, освоения передовых технологий и системного решения социальных задач на селе.

Лучшим работникам СПК вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Нина Михайловна – сегодня не только герой труда, но и герой дня. 43 года она проработала в родном СПК дояркой. Здесь Нина Зарожная выросла и вырастила не одну достойную смену. По заслугам нашлись и награды.

Нина Зарожная, пенсионер:

Меня колхоз глядел, награждал. У меня три грамоты Верховного Совета БССР, а простых очень много. Два ордена Дружбы народов и Ордена Красного знамени, и юбилейная Ленинская медаль.

В юбилейную дату многим лучшим работникам вручены почетные грамоты. Их труд – это успехи хозяйства. Крупнейшему республиканскому объединению есть чем гордиться.

За последние пять лет валовое производство увеличилось в полтора раза, а товарооборот составил 36 миллиардов рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Несвижский СПК – один из самых крупных поставщиков молока и мяса в республике. Продукцию ценят и за рубежом.

Николай Радоман, председатель управления СПК «Агрокомбинат Снов»:

Если за прошлый год на экспорт мы реализовали продукции на 7 миллионов долларов, то уже за 6 месяцев этого года – на 9 миллионов. Поэтому ожидается по году реализации продукции на 18-19 миллионов долларов. Покупателями, внешними рынками наша продукция оценена по достоинству.

Здесь любят ставить эксперименты и не боятся инноваций. В агрокомбинате была впервые использована так называемая карусель для коров. Молоко здесь льется исключительно под музыку. В хозяйство, которое уже стало легендой, едут учиться не только с республики, но и соседних государств.

По примеру «Снова» до конца текущего года будет создана еще одна объединенная молочная компания. В ней также сосредоточат все виды продуктов питания под одним брендом. Это позволит напрямую выйти на торговые сети, где одно из условий – поставка широкого ассортимента и больших объемов продукции.

Михаил Русый, Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы эту молочную компанию создаем на базе двух регионов – Бреста и Минска. И довольно серьезный подход. Мы полагаем, чтобы был порядок, доля государства будет более 25%.

Мало, что ты переработал и получил. Но и тот, кто поставляет продукт, должен иметь энную сумму дивидендов от того, что он поставляет исходное сырье.

Территория агрокомбината обширная. На ней насчитывается 12 населенных пунктов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Каждая семья посчитала нужным придти на праздник. Не стал помехой для песен и танцев даже дождь, который не переставая капал на виновников торжества. Впрочем, аграрии восприняли это как подарок.