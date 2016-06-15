Обучение по новым специальностям предлагают учреждения профтехобразования Беларуси

Новости Беларуси. Вступительная кампания в учреждения профтехобразования стартует сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прием документов ведут более полутора сотен профессионально-технических колледжей и лицеев. Абитуриенты могут сделать выбор из 262 рабочих специальностей.

Впервые открыта подготовка по профессиям: слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, мастер сухого строительства и ряду других.

В этом году на обучение в учреждения профессионально-технического образования планируется принять почти 33 тысячи человек.