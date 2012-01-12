Обсуждение минчанами проекта новой схемы работы транспорта в микрорайоне Юго-Запад начнется в феврале

Это связано с введением в строй трех новых станций метрополитена – «Петровщина», «Михалово» и «Грушевка».



Продолжение Московской линии откроется уже в сентябре, подземный транспорт возьмет на себя основной поток пассажиров. После этого планируется закрытие 10 наземных маршрутов и изменение еще 22, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и свзяь»:

Пока есть сложность с тем, что проспект Дзержинского сдается не в полном объеме, а только его часть. Поэтому есть ограничения по пропускной способности личного уличной дорожной сети в районе Правды, Голубева, Алибегова. Эта транспортная схема будет в какой-то части работать не в полном объеме.