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Обсуждение минчанами проекта новой схемы работы транспорта в микрорайоне Юго-Запад начнется в феврале

12 января 2012 06:07
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Это связано с введением в строй трех новых станций метрополитена – «Петровщина», «Михалово» и «Грушевка».

Продолжение Московской линии откроется уже в сентябре, подземный транспорт возьмет на себя основной поток пассажиров. После этого планируется закрытие 10 наземных маршрутов и изменение еще 22, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Валерий Шкуратов, директор ГУ «Столичный транспорт и свзяь»:
Пока есть сложность с тем, что проспект Дзержинского сдается не в полном объеме, а только его часть. Поэтому есть ограничения по пропускной способности личного уличной дорожной сети в районе Правды, Голубева, Алибегова. Эта транспортная схема будет в какой-то части работать не в полном объеме.

# общество

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