Обсудили космос, газ, нефть и санкции. Итоги поездки Лукашенко и Путина на космодром Восточный

Беларусь и Россия сближают экономики. Ряд принципиальных договоренностей 12 апреля достигнут между главами двух государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из важнейших решений – поддержка наших НПЗ и участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный, который сегодня посетили Александр Лукашенко и Владимир Путин. У лидеров сложился плотный переговорный день. Общение начали в воздухе, во время облета космодрома. Во второй половине дня президенты провели переговоры тет-а-тет, после чего пообщались с журналистами. В центре внимания беседы – совместное противостояние западным санкциям, обстановка в регионе и мире, украинский кризис. Все подробности у Алены Сыровой, которая также находится на Дальнем Востоке.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Пока, глядя на эту стройку, сложно поверить, что уже в следующем году здесь будет готовиться к старту ракета-носителя «Ангара-5». Именно она будет выводить корабли для полета на Луну. Это важнейшее с космической точки зрения, историческое событие предстоит только в следующем декабре. А сегодня мы стали свидетелями политического. Здесь, на космодроме Восточный, состоялась встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Неожиданным стал выбор дня и локации для общения двух президентов. Можно было предположить, что увидятся они в Москве, Петербурге, Сочи или во Владивостоке – но нет. И в этом есть определенный символизм. Непривычная обстановка на международной арене – контекст разговора о совместном будущем. А оно на Дальнем Востоке уже наступило.

Когда белорусский борт № 1 после 8-часового перелета и смены нескольких временных поясов приземлился в небольшом аэропорту Благовещенска, в Минске было очень раннее утро. Впрочем, как и в Москве. Традиционно начало встречи президентов Беларуси и России задержалось. Владимир Путин ожидаемо прилетел позже. От Благовещенска до Восточного – три часа на машине. За окнами пустые поля и березовые рощи. На вертолете (а именно так добирались лидеры государств) – втрое меньше времени и больше возможностей рассмотреть ландшафты в деталях и поговорить не только о природе.

Только 30 % наверху. Вот какая особенность у космодрома Восточный – подробности здесь. С этого космодрома отправится сначала спутник дистанционного зондирования земли, а после и белорусский космонавт. Как стало известно позже, российская сторона возьмет на себя все расходы по подготовке нашего космонавта. А пока же награды получают российские космонавты-испытатели. У Сергея Прокопьева, Александра Скворцова и Олега Скрипочки сегодня двойной праздник.

«Пойдет на пользу нашей космической отрасли». Путин о кооперации с Беларусью. Читайте здесь. Александр Лукашенко наблюдал за церемонией награждения в качестве гостя, но сотрудники одной из крупнейшей строек Европы не готовы были упустить возможность задать актуальнейший для них вопрос человеку, который решает. «За нами не заржавеет». Лукашенко об отправке белорусских строителей на космодром «Восточный». Читайте здесь. В подтверждение этим словам недавняя церемония вручения спецпремии Союзного государства в области науки как раз таки разработчикам, специализирующимся на космической отрасли, и авторам «Канопуса-В», спутника дистанционного зондирования Земли. Белорусско-российским космическим связям не один десяток лет, и сегодняшний визит президента нашей страны на важнейший объект Российской Федерации лишь укрепляет ощущение, что в условиях санкций они станут лишь еще прочнее.

К слову, почувствовать себя космонавтом на Восточном может любой желающий. Здесь подают пищу, которой питаются на МКС, те же самые тюбики с разнообразным меню. Что было у глав государств во время рабочего обеда, осталось вне поля зрения телекамер, чего не скажешь о темах, которые обсуждали президенты. Впрочем, еще до начала закрытой части, главы государств озвучили основные вехи. Лукашенко: «Дальний Восток – далекий, но нашинский, отечество у нас одно, хоть мы и живем в двух государствах». Читайте здесь.

Владимир Путин, президент России:

Мы нуждаемся в хороших строителях, компетентных и с хорошими технологическими возможностями. Благодаря вашим усилиям все вот это в Беларуси не только сохранено, но и активно развивается. И может быть использовано для решения общих задач, которые без всяких сомнений пойдут на пользу развития наших экономик, высоких технологий в наших странах. И конечно, безусловно, воспользуемся этим случаем нашей встречи, чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе. На всех направлениях, которые мы с вами определили для дальнейшего строительства Союзного государства. Здесь очень много чего предстоит сделать, несмотря на так называемое внешнее давление. У нас отношения в сфере экономики развиваются успешно, почти 40 миллиардов долларов оборот, 38 с лишним миллиардов – это очень хороший показатель. Читайте также: «В этом был большой смысл». Лукашенко и Путин высказались о словосочетании «младшие братья» Александр Лукашенко в ответ на западные санкции: «Как в народе говорят, досвидос» «Не будет и достаточного продовольствия». Путин об угрозах эмбарго на поставки удобрений К слову, о голоде и сельском хозяйстве. Как-то раньше было принято считать, что это больше вотчина белорусского президента, а российский лидер – по глобальным вопросам, но время и ситуация диктует.