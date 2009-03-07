Обстановка на дорогах Беларуси остается сложной

Пять человек пострадали сегодня в лобовом столкновении на трассе Минск-Молодечно-Нарочь. Восемнадцатилетний водитель одного из легкового авто, который за рулем лишь 3 месяца, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с "Пежо". В результате ДТП и водители и пассажиры получили травмы и доставлены в больницу. Двое из них, молодой парень и девушка, находятся в тяжелом состоянии.



Черная полоса в жизни наступила сегодня и у одного из лихачей на проспекте Победителей в Минске. Перед «зеброй» водитель не успел затормозить и ударил впереди стоящий автомобиль, который пропускал пешехода. В итоге: разбитая машина, штраф и угроза лишения водительского удостоверения.



Инспекторы ГАИ призывают не терять бдительности на дорогах. Поскольку синоптики пока не обещают весенней погоды. В ближайшие дни в Беларуси мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица, местами туман. Температура воздуха ночью от 0 до 5 мороза. Днем – от -1 до +5.