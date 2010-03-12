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Общий педагогический стаж одной из династий белорусских учителей — почти 1000 лет

12 марта 2010 18:26
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Сегодня БГПУ им. М. Танка в Минске распахнул двери для золотого фонда белорусских педагогов.

Представители поколений учителей из всех областей Беларуси собрались на первый слет педагогических династий Беларуси. Среди гостей форума немало династий, насчитывающих более 10 поколений, которых порой объединяет несколько столетий. В роду Костеничей первый учитель появился еще в 1870 году.

Дмитрий Костенич, директор Велятичской школы:
Теперь в нашей семейной династии 27 учителей. Общий педагогический стаж приближается к 1000-летию.

Сам Дмитрий Александрович вскоре отметит уже полувековой юбилей своей педагогической работы. Заслуженный учитель, он уже 38 лет подряд является бессменным директором сельской школы. Каждого своего ученика он помнит чуть ли не в лицо. Сегодня это и врачи, и учителя, и даже командир атомной подводной лодки.

О каждом из них Дмитрий Александрович вспоминает на страницах своей книги.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:
В династии Костеничей где-то несколько столетий учительских поколений. И все они оригинальны, талантливы. Однако учителя этой семейной династии интересны не только как преподаватели своих предметов. К примеру, Дмитрий Александрович сделал карту звездного неба из камней. Это уже традиции… Когда нет традиций, тогда нет интересов, знаний, вообще нет высокой культуры.

# общество # Образование

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