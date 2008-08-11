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Общежития БГУ рапортуют о готовности к новому учебному году

11 августа 2008 16:50
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Все паспорта готовности подписаны. Заселение студентов начнется 25-го августа. Места будут предоставлены около 55% нуждающимся – это примерно 5,5 тысяч обучающихся в университете. Жилые места пропорционально распределены между факультетами и институтами. Особое внимание – первокурсникам: для них зарезервирована четверть от общего количества мест. В настоящий момент в Белгосуниверситете принять новых жителей готовы восемь общежитий. И с 21-го августа по 5 сентября в студенческом городке будет работать горячая телефонная линия по вопросам заселения.
# общество

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