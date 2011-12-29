Общежитие для учащихся государственного училища олимпийского резерва открылось в Минске

Новости Беларуси, Минск. Многофункциональный жилой комплекс рассчитан на 600 мест. Его возвели за три года.

У финишной ленточки нынче не спортсмены, а строители. Вместе с министром спорта и почетными гостями. Новый многопрофильный интернат, как его называют архитекторы, для всех молодых спортсменов страны – своя, особенная победа. Здесь и жилой корпус в 11 этажей и столовая. А рядом – спортивная площадка.

Олег Воробьев, архитектор общежития:

Обязательно их нужно было соединить, чтобы те, кто живет в общежитии могли, не выходя на улицу, заниматься спортом и возвращаться обратно в свои комнаты. Поэтому здесь предусмотрен переход между двумя зданиями.

В каждой комнате общежития – холодильник, шкафы-купе, отдельный санузел с душевой. Специально для спортсменов под каждой кроватью – выдвижные ящики для вещей. На коридорах – абсолютно бесшумные двери без порогов. Плюс классы для занятий и даже помещение для глажки белья.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике 1972 года:

Те условия, в которых мы жили когда-то, несравнимы с этими. Комфортные условия, замечательные комнаты. В самой комнате будет и холодильник, и микроволновая печь — это уже супер-мечты, и супер-мечты сбываются.

Как сбываются мечты, не понаслышке знает и Александра Герасименя. Для чемпионки мира по плаванию училище олимпийского резерва – родное. Поэтому новому общежитию она радуется вдвойне.

Александра Герасименя, чемпионка мира по плаванию 2011 года:

Я не понаслышке знаю, что такое жить не дома, хоть мы и не живём в общежитии, а постоянно на сборах, в разъездах. Поэтому я хочу себя здесь чувствовать как дома, чтобы были и желание, и возможность достигать высоких результатов.

Главное удобство, по мнению самих спортсменов, — близость интерната к учебным и спортивным корпусам. Кроме того, в будущем году здесь начнет работу еще один центр — для игровых видов спорта.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Это позволит создать более комфортные условия также для тренерского штаба, для преподавателей, потому что интернат на Калиновского — а здесь учебные корпуса. Так было раньше. Сейчас же будет централизация подготовки спортсмена на более высоком уровне.

Само общежитие к заселению полностью готово. Первых новоселов интернат примет сразу после зимних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.