Общежитие для учащихся государственного училища олимпийского резерва открыли в Минске

Новости Беларуси, Минск. 11-этажный жилой комплекс рассчитан на 600 мест. Его возвели за три года.

Молодежь будет чувствовать себя здесь вполне комфортно. В каждой комнате холодильник, душевая и отдельный санузел.

В будущем году рядом с общежитием планируется открыть совмещенный спортивный комплекс. Это позволит учащимся тренироваться, не выходя из здания.

Всего на реализацию проекта было потрачено 50 млрд рублей. Будущие чемпионы заселятся в общежитие уже после зимних каникул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Этот новый интернат спортивного профиля в шаговой доступности от учебных корпусов, в шаговой доступности от спортивных объектов позволит создать более комфортные условия не только спортсменам, но и для работы тренеров и преподавательского, воспитательного состава. Потому что интернат на Калиновского, а здесь – учебные корпуса. Был разрыв: там – одни, здесь – другие. Будет централизация. И подготовка спортсменов будет на более высоком уровне.

Александра Герасименя, чемпионка мира по плаванию 2011 года:

В принципе, не понаслышке знаю, что значит жить не дома. Хоть мы и живем не в общежитии, потому что постоянно на сборах, разъездах, поэтому мне хочется чувствовать себя как дома: комфортно, уютно, чтобы были и желание и возможность достигать высоких результатов.