Общежитие Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка готовится к сдаче: более 1000 мест

Игорь Жаглинский, главный инженер УП «Монолит» Можно было бы поступить еще раз, чтобы пожить в таком общежитии. Условия комфортные, все комнаты оборудованы Интернетом.

Для удобства тех, кто уехал из родительского дома, будут работать и прачечная, и медпункт. В каждом двухкомнатном блоке — кухня.

Еще один корпус нового общежития планируют сдать летом. А по соседству строят еще четыре здания для проживания студентов. В одном из них откроют продовольственный магазин и детский сад.

Проект комнат и условия проживания в новых корпусах студенческой деревни будут примерно такие же как и в первом общежитии для студентов Белгосуниверситета, которое заселили в прошлом году.

Возможность получить место в общежитии иногда становится определяющим фактором в получении высшего образования. Ведь далеко не каждый может позволить снять ребенку квартиру в Минске. В то время как оплата за такое общежитие в месяц составляет символичную сумму - 15 с половиной тысяч белорусских рублей (почти 5 долларов).

Студенческая деревня в районе проспекта Дзержинского возводится по поручению главы государства. Полное обустройство комплекса планируют завершить в ближайшие два года.

Кроме восьми общежитий, здесь построят автостоянки, культурно-развлекательный центр, гостиницу, поликлинику, амфитеатр, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ольга Юруть, Сергей Капустин.