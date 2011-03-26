Прямой эфир

Общежитие Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка готовится к сдаче: более 1000 мест

26 марта 2011 18:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для удобства тех, кто уехал из родительского дома,  будут работать и прачечная, и медпункт. В каждом двухкомнатном блоке — кухня.

Игорь  Жаглинский, главный инженер УП «Монолит»
Можно было бы поступить еще раз, чтобы пожить в таком общежитии. Условия комфортные, все комнаты оборудованы Интернетом.

Общежитие Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка готовится к сдаче: более 1000 мест-1

Общежитие Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка готовится к сдаче: более 1000 мест-3

Общежитие Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка готовится к сдаче: более 1000 мест-5

Общежитие Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка готовится к сдаче: более 1000 мест-7

Еще один корпус нового общежития планируют сдать летом. А по соседству строят еще четыре здания для проживания  студентов. В одном из них откроют продовольственный магазин и детский сад.

Проект комнат и условия проживания в новых корпусах студенческой деревни будут примерно такие же как и в первом общежитии для студентов Белгосуниверситета, которое заселили в прошлом году. 

Возможность получить место в общежитии иногда становится определяющим фактором в получении высшего образования. Ведь далеко не каждый может позволить снять ребенку квартиру в Минске. В то время как оплата за такое общежитие в месяц составляет символичную сумму - 15 с половиной тысяч белорусских рублей (почти 5 долларов).

Студенческая деревня в районе проспекта Дзержинского возводится по поручению главы государства. Полное обустройство комплекса планируют завершить в ближайшие два года.
Кроме восьми общежитий, здесь построят  автостоянки, культурно-развлекательный центр, гостиницу, поликлинику, амфитеатр, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ольга Юруть, Сергей Капустин.

# общество # Фотофакт # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
26 марта 2011 17:06

Выгодно ли Беларуси отказаться от перевода стрелок часов?

26 марта 2011 15:53

В Беларуси на летнее время переходят с 1996 года

26 марта 2011 15:23

В 20.30 погасят свет в 134 странах на семи континентах на один час