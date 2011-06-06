Общественный транспорт Минска оснастят системой GPS, на остановках появятся электронные табло

Сейчас около 80% столичных автобусов, троллейбусов и трамваев уже имеют подобное устройство.

Нововведение позволит в режиме реального времени отслеживать их местонахождение и маршрут движения. Система передает данные в диспетчерский центр каждые 10 секунд. Кроме того, водители смогут оперативно сообщить о любой чрезвычайной ситуации. Навигационные комплексы предполагается установить и в автобусах пригородного и междугороднего сообщения.

В ближайшее время пассажиров ждет еще одно новшество. На остановках появятся электронные табло. В режиме реального времени на них будет поступать информация о времени прибытия транспорта. Таким образом пассажиры будут точно знать, на каком расстоянии от них находится нужный им автобус, троллейбус либо трамвай, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».