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Общественное объединение "Союз поляков Беларуси" определило дальнейшую концепцию своего развития

17 января 2009 18:14
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В Гродно сегодня прошёл Совет организации. Представители из всех областей договорились о проведении очередного - седьмого - всебелорусского съезда поляков и утвердили план культурно- просветительских мероприятий на 2009 год. "Союз поляков Беларуси" - второе по величине национальное объединение в нашей стране. В его состав входят более 10 тысяч человек. Общественное объединение занимается пропагандой польской истории, культуры и литературы среди этнических поляков.
# общество

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