Общественно-культурная акция "Мы - белорусы!" стартует в республике

С марта по сентябрь в областных городах и столице с большими концертными программами выступят ведущие творческие коллективы страны.Всего более 50 представлений. Ожидается, что самым зрелищным станет гала-концерт у стелы "Минск - город-герой" 3 июля в День Независимости. Завершится акция 25 сентября гала-концертом мастеров искусств в аэропорту "Минск-1".



Акция "Мы - белорусы!" выйдет за пределы республики. Выступления именитых белорусских коллективов и артистов, а также молодых исполнителей планируются в России, Украине, странах Балтии, Польше.



Сегодня же в Могилеве первое мероприятие акции "Мы - белорусы" - концерт Театра песни Ирины Дорофеевой.