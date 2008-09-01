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Общегородская акция "Вместе за безопасность и правопорядок" стартует сегодня в столице

01 сентября 2008 10:38
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Она направлена на профилактику правонарушений в молодежной среде и снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. Всю неделю члены добровольных дружин из числа активистов БРСМ будут нести службу по охране порядка в местах массового отдыха молодежи и участвовать в обеспечении безопасности дорожного движения. В городской Ратуше им сегодня торжественно вручат паспорта гражданина Республики Беларусь и удостоверения дружинника.
# общество

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