Общегородская акция "Вместе за безопасность и правопорядок" стартует сегодня в столице

Она направлена на профилактику правонарушений в молодежной среде и снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних. Всю неделю члены добровольных дружин из числа активистов БРСМ будут нести службу по охране порядка в местах массового отдыха молодежи и участвовать в обеспечении безопасности дорожного движения. В городской Ратуше им сегодня торжественно вручат паспорта гражданина Республики Беларусь и удостоверения дружинника.