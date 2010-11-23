ОБСЕ: Бебенин совершил суицид

Эксперты ОБСЕ, изучавшие дело Олега Бебенина, пришли к выводу, что «причиной и способом смерти был суицид путем повешения». По мнению экспертов, «нет причин верить в то, что господин Бебенин был повешен после смерти». Об этом сообщается в экспертном заключении, обнародованном сегодня на официальном сайте ОБСЕ, пишет БелТА.в Минске экспертам был предоставлен доступ ко всем необходимым следственным материалам и полное содействие, перевод на английский язык был выполнен независимым переводчиком, приглашенным ОБСЕ. Финансирование и организация визита также осуществлялись ОБСЕ независимо от белорусских властей.

На костях друга соратники журналиста Бебенина делают себе предвыборный пиар с российским штампом