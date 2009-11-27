Обряд «побивания камнями дьявола» слегка изменен

Камешки, которые верующие должны бросать в символического сатану, будут обеззараживать и раздавать в специальных мешочках.

Такое новшество введено из-за опасений эпидемии гриппа.

Накануне, в Саудовской Аравии совершен главный обряд хаджа – великое стояние на горе Арафат. В этом кульминационном ритуале участвовали более двух миллионов мусульман. Верующие со всего мира, в том числе из Беларуси, услышали проповедь. По преданию ее прочитал в этом месте пророк Мухаммед.

Паломники совершают хадж вопреки непогоде и эпидемии гриппа. На Саудовскую Аравию обрушились проливные дожди. Жертвами наводнений стали уже около 80 человек. А от вируса А/H1N1 погибли четыре паломника.