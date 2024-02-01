Образовательный проект «Открытая кафедра» стартует 1 февраля. Стать участником может каждый

Проект «Открытая кафедра», посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, стартует 1 февраля по инициативе Новополоцкой городской организации объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реализовать задуманное помогут сотрудники кафедры истории и туризма Полоцкого госуниверситета. Преподаватели будут проводить занятия для горожан в формате открытой лекции. Слушателями могут стать все, независимо от возраста. Важные и интересные, а главное – достоверные факты военного периода историки представят в доступной форме.