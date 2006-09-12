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Образование получил - отработай

12 сентября 2006 11:06
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Затраченные на подготовку молодых специалистов бюджетные средства нужно отработать, считают в Министерстве образования Беларуси. Если юноша или девушка хотят найти работу самостоятельно, то пусть учатся платно.

Выпускник-бюджетник, также как и его родители, должны четко осознавать, что его направят на работу именно туда, где он необходим в первую очередь. Более 90%  таких выпускников этого года обеспечены первым рабочим местом. С теми же, кто не прибыл на работу, в ведомстве намерены разобраться. Четкая схема возмещения и компенсации за неприбытие молодого специалиста к первому рабочему месту будет введена в действие с принятием Закона <О высшем образовании".

Около 10% выпускников ежегодно получают свободный диплом. Это жены военнослужащих, беременные женщины и молодые люди, призванные служить в Вооруженные Силы Беларуси. В этом году значительно увеличилось число студентов-платников, которые подали заявки на предоставление первого рабочего места. Сейчас востребованы специалисты в области информационных технологий, сельского хозяйства, инженеры. К слову, набор студентов в вузы к 2010 году будет увеличен до 95 тысяч  человек, в нынешнем году их почти 91 тысяча.

# общество

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