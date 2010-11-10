Обращение в Администрацию Президента: до этого руководство области не слышало возмущения горожан шесть лет

Чиновники должны более ответственно относиться к работе с обращениями граждан. Об этом заявил Президент накануне, проводя совещание по этой теме. В ходе мероприятия с помощью видеоконференцсвязи состоялось и общение с гражданами.

В родном Кричеве ответа на свой вопрос Татьяна Стельмахова искала шесть лет. Потому и приехала с, казалось бы, неразрешимой проблемой в приемную в Администрации Президента. А получилось — посредством видеосвязи попала на прием прямо к главе государства, да еще во время совещания по обращениям граждан.

Уже на следующий день дома она рассказывает наш ей съемочной группе о наболевшем. Этот магазин стал камнем преткновения в споре к ричевских властей и жителей дома №18 ещё в 2004 году. Люди возмущались, почему один из самых крупных и популярных магазинов в их районе сначала закрыли, а потом он и вовсе превратился в пристанище для бездомных.

Семья Татьяны Стельмаховой одна из первых отпраздновала новоселье в микрорайоне «Сож». И практически сразу на первом этаже их дома заработал продовольственный магазин. Но шесть лет назад торговую точку передали на баланс Климовичского ликёроводочного завода. Магазин закрыли, а пустующее помещение, по словам жителей, стало настоящим притоном.

Татьяна Стельмахова:

Там вода — вот я живу на втором этаже. У нас комары, и горело уже, два раза МЧС вызывали. Весь дым идёт ко мне, а у меня ребёнок маленький.

Жанна Клименкова:

Людей без определённого места жительства здесь много. Мы их уже и выгоняли. Они и на детей бросаются. В том году на моего сына с бросился один.

Почти полтысячи квадратных метров пустуют до сих пор. Помещение неоднократно пытались продать на аукционах, но пока безрезультатно.

Дмитрий Бочков, заместитель председателя Кричевского райисполкома по экономике:

Мы предлагали не только частнику, но и всем организациям торговли. Но пока никто не заинтересовался. Поэтому первое — здесь нужна чёткая позиция собственника, второе — инвестиционные предложения.

Николай Белко, генеральный директор Климовичского ликёроводочного завода:

Мы уже около двух месяцев ведём переговоры с одной минской крупной торговой фирмой. Они хотят сделать здесь базу. Я думаю, что уже в начале следующего месяца объект найдёт хозяина.

Если хозяин для магазина не найдется и сейчас, местные власти готовы продать его за одну базовую величину, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Может тогда из кости в горле он превратится в лакомый кусок. Правда, не понятно, почему эта мысль местным чиновникам пришла только сегодня — на следующий же день после обращения жителей злополучного дома к главе государства. И почему за шесть лет возмущения горожан не услышал ни собственник помещения, ни руководство области.